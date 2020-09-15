Yeni Abyssrium World'de dalgaların altında sizi güzel, geniş bir okyanus ekosistemi bekliyor. Gerçekçi renkler ve geniş ekran manzara modu ile her biri benzersiz temaya sahip yeni alanları görmek için genişletin.

Sualtındaki dünyanızı düzleştirin, kendi balığınızı yaratın ve akvaryumun size ait olmasını sağlayın: Keşfetmenizi bekleyen güzel bir okyanus dünyasına giriş yapın. Abyssrium World'de sizin için eşyalar alacak sevimli balık arkadaşları edinin.

Arktik denizde yalnız bir buzdağının altında kutup okyanusunun sakinliğini yaşamanıza izin veriyor. Kutup ayıları, kutup tilkileri, deniz aslanları ve daha sevimli hayvanlar sizi karada beklerken, yüzlerce derin deniz balığı derin denizde keşfedilebilirsiniz.

Kendi büyülü okyanusunuzu yaratmak için özel süslemelerin yanı sıra mercan ve deniz yosunu kullanın.