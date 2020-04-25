Action Strike Online

Action Strike, Android cihazlar için 3D çevrimiçi birinci şahıs aksiyon oyunudur. Bu dinamik oyunda başarılı bir oyuncu olmak için hızlı refleksler ve taktik becerilerinizi gösterin. Karakterinizi birinci şahıs bakış açısıyla kontrol edin ve müttefiklerinizin yardımıyla düşmanları yok edin.

Benzersiz haritalarda dünyanın her yerinden katılan oyunculara karşı takım savaşlarına katılın. Kendi klanınızı oluşturun ve çeşitli yerlerde takım oyununun keyfini çıkarın. Sınıflandırılmış sezonlarda savaşın ve diğer kahramanlar arasında daha yüksek liglere terfi edin.

30'dan fazla modern silah ve bomba kamuflajı. Savaş için kendi taktiklerinizi seçin: tabancalar, keskin nişancılar, pompalı tüfek, makineli tüfek veya av tüfeğiyle tüm düşmanlarını öldürmek için ateş etmeye hazır olun. Action Strike muharebe ve plazma tüfeklerinden lazer makineli tüfeklere ve bombaatarlara kadar çok çeşitli silah seçenekleri sunuyor.