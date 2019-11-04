Adobe Photoshop iPad için fotoğraf düzenleme programı. iPad için indirebileceğiniz en iyi fotoğraf düzenleme programlarından biri diyebilirim. iPad için Adobe Photoshop programı, Apple Pencil ve dokunmatik desteğiyle fotoğraflarınızı bir PC’dekinden farksız düzenlemenize imkan veriyor. iPad kullanıcısıysanız ve profesyonel tasarımlar yapabileceğiniz bir program arıyorsanız iPad için Adobe Photoshop uygulamasını tavsiye ederim.

Dünyanın en iyi resim ve grafik yazılımı Adobe Photoshop’un mobil sürümü de bulunuyor. iPhone’da rötuş, filtreleme, efekt, kolaj gibi basit işlemleri yapmanıza izin veren Photoshop Express uygulamasını kullanabiliyorsunuz ancak iPad için Photoshop’un masaüstü sürümünde olan çoğu özelliği kullanmanızı izin veren iPad için özel Photoshop programı mevcut. Adobe’nin ücretsiz indirmeye açtığı Photoshop iPad programı ile fotoğraf düzenleme ve birleştirmeden dijital çizim, animasyon ve grafik tasarıma birçok şeyi yapabiliyorsunuz. Photoshop’un tüm özelliklerini kullanabiliyorsunuz, aynı şekilde katmanlarla çalışıyabiliyorsunuz, üstelik çözünürlükten de ödün vermiyorsunuz. PSD dosyalarınız masaüstünde nasıl görünüyorsa tabletinizde de aynı şekilde görünüyor. Ayrıca PSD’leriniz cihazlarınız arasında senkronize oluyor. Bulut kayıt özelliğiyle Photoshop yüklü herhangi bir cihazdan çalışmalarınızı açıp düzenleyebiliyorsunuz. Kaydırma, sıkıştırma, dokunma, karalama, kısaca çalışmalarınızı istediğiniz gibi yapabilmenizi, yönetebilmenizi sağlayan her hareket mevcut. İster direk dokunarak ister Apple Pencil dokunuşları ile çalışın.

Adobe Photoshop iPad Programı Özellikleri: