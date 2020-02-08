Adorable Home, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil simülasyon oyunu olarak dikkat çeken Adorable Home oyununda zevkli vakit geçirebiliyorsunuz. Renkli görselleri ve zevkli atmosferiyle dikkat çeken oyunda kendi zevkinize göre dekorasyon yapabiliyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğiniz oyunda kendi zevklerinize göre bir evi baştan yaratıyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğiniz oyunda sevimli görseller de yer alıyor. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken eşyaların kilitlerini açmak ve en uygun yerlere yerleştirmek.

Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Adorable Home oyununu kaçırmayın.

Adorable Home oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.