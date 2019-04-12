Advanced Maze, çocukken oynadığımız labirent oyununun oldukça zorlaştırılmış sürümü. iOS platformuna özel çıkış yapan bulmaca oyununda tuzaklar ve engellerle dolu labirentlerden kaçmak için kafa patlatıyoruz. İndirmesi de oynaması da ücretsiz olan ufak boyutlu labirent oyunu, internet bağlantısı gerektirmiyor.

Zorluk seviyesinin artırılması, tuzakların yerleştirilmesi dışında ışınlanma gibi yeni özelliklerin de katıldığı labirentten kaçış oyunu Advanced Maze, türünün en iyilerinden. iPhone ve iPad’de oynanabilen bulmaca oyununda amaç; tabii ki labirentin çıkış noktasına ulaşmak ancak giriş noktasıyla çıkış noktası arasında hemen her yer tuzaklar, engellerle dolu. Hiçbirine dokunmadan çıkış noktasına ulaşmaya çalışıyoruz; dolayısıyla klasik oyuna göre çok daha uzun sürüyor. Daha da zor bölüm isteyenler, kendi bölümlerini tasarlamak isteyenlere tam sürüm teklifi sunuluyor.