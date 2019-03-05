Android ve İOS sürümleri ile her iki platformdan da kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve hiçbir ücret ödemeden indirebileceğiniz AdVenture Communist, online olarak oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak dikkat çekiyor.

Oyun, kaliteli grafikler ve keyif verici müzikler ile donatılmıştır. Oyunda yapmanız gereken, bir buton aracılığı ile patates ve benzeri yiyecekleri toplayarak, yüksek miktarda kaynağa sahip olmaktır. Size verilen görevleri yerine getirerek üretim araçlarınızı geliştirebilir ve yeni kaynaklara ulaşabilirsiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Oyun içerisinde besin kaynağı olarak ulaşabileceğiniz patates tarlaları yer almaktadır. Ayrıca asker çadırı, mermi, silah, bomba ve daha birçok savaş malzemesini de üretebileceğiniz araçlar bulunmaktadır. Görevleri başarıyla tamamlayarak tüm kaynaklarınızı artırabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Mobil oyun dünyasının simülasyon bölümünde yer alan ve ücretsiz olarak sunulan AdVenture Communist, 1 milyondan fazla oyun severin keyifle oynadığı kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor. Her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çekmeyi başaran bu oyun ile sizde keyifli dakikalar geçirebilir ve farklı bir deneyim kazanabilirsiniz.