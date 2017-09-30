İndir 365.00 MB
Adventurous Fins 1.6 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Aksiyon
  4. Adventurous Fins - iOS için Maceracı Yüzgeçler Oyunu

Adventurous Fins

1.6
ios
Adventurous Fins
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
Adventurous Fins 1 - 1
Adventurous Fins 2 - 2
Adventurous Fins 3 - 3
Adventurous Fins 4 - 4
Adventurous Fins 5 - 5
YORUM YAZ
Murat İşçi
Murat İşçi

İstanbul'un serin sularında altın avına çıkıyorsunuz

Adventurous Fins, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor. Maceracı Yüzgeçler çizgi filminin mobil oyunu olan Adventurous Fins'de zevkli dakikalar yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda İstanbul'un serin sularında mücadele ediyor ve zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda altınları topluyor ve farklı balıkları kontrol edebiliyorsunuz. Zevkli bir deneyim sunan oyunda farklı maceralara dalabiliyorsunuz. Diğer balıklardan ve martılardan da kaçmanız gereken oyunda son derece dikkatli davranmanız gerekiyor. Kontrol ettiğiniz balıkları da özelleştirebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Çocukların beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Adventurous Fins'i sakın kaçırmayın.

Adventurous Fins oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

iOS 11.0.1 Yayınlandı, iPhone ve iPad'inizi Güncelleyin! MOBİL iOS 11.0.1 Yayınlandı, iPhone ve iPad'inizi Güncelleyin!
iOS 11 Bataryayı Çok Daha Çabuk Tüketiyor! MOBİL iOS 11 Bataryayı Çok Daha Çabuk Tüketiyor!
Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım? MOBİL Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım?
Windows 10 WiFi Sorunu Çözümü NASIL YAPILIR Windows 10 WiFi Sorunu Çözümü
iOS 11'de Bluetooth'u Kapatmak Daha Zor MOBİL iOS 11'de Bluetooth'u Kapatmak Daha Zor
Android WiFi Sorunu Çözümü MOBİL Android WiFi Sorunu Çözümü