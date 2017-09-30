Adventurous Fins, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor. Maceracı Yüzgeçler çizgi filminin mobil oyunu olan Adventurous Fins'de zevkli dakikalar yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda İstanbul'un serin sularında mücadele ediyor ve zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda altınları topluyor ve farklı balıkları kontrol edebiliyorsunuz. Zevkli bir deneyim sunan oyunda farklı maceralara dalabiliyorsunuz. Diğer balıklardan ve martılardan da kaçmanız gereken oyunda son derece dikkatli davranmanız gerekiyor. Kontrol ettiğiniz balıkları da özelleştirebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Çocukların beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Adventurous Fins'i sakın kaçırmayın.

Adventurous Fins oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.