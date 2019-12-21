Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz AEA, stratejik savaşlar yaparak ganimet toplayabileceğiniz ve kendi imparatorluğunuzu kurarak diğer ülkelerle mücadele edeceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Yazı ve görsellerden oluşan basit grafikleri ve Türkçe dil seçeneği ile kolaylıkla oynayabileceğiniz bu oyunda amaç, farklı özelliklere ve avantajlara sahip imparatorluklar arasından size uygun olanı seçmek ve ekonomik düzeni sağlayarak seviye atlamaktır. İmparatorluğunuzu geliştirmek ve ordunuzu büyütmek için stratejik hamleler yapmalısınız.

Çeşitli alanlarda üretim yaparak ülke ekonomisini canlandırmalı ve strateji savaşlarına katılarak düşmanlarınıza gücünüzü kanıtlamalısınız. Sürükleyici savaş senaryoları ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı özelliklere ve askeri donanıma sahip toplam 4 ayrı imparatorluk yer almaktadır. Ayrıca üretim yapabileceğiniz onlarca farklı alan bulunmaktadır.

Stratejik kararlar doğrultusunda ülkenizi en iyi şekilde yönetmeli ve görevleri tamamlayarak yolunuza devam etmelisiniz. Strateji oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak sunulan AEA ile sizde eğlenceli anlar geçirebilir ve farklı bir deneyim edinebilirsiniz.