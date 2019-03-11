Aero Attack: Retro Space Shooter, old-school oyun hastalarına özel yapılmış uzay temalı arcade oyun. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan retro arcade oyunda kimi zaman uçak kimi zaman da uzay aracınızla farklı gezegenlere yolculuk ediyor, düşmanları atlatmaya çalışıyorsunuz.

Çizgi film stili, eski oyunları hatırlatan grafik, ses, oynanış ve atmosfere sahip olan uzay savaş oyunu Aero Attack’de minyonlar, inekler, uzaylılar ve daha birçok düşmanla karşı karşıya geliyorsunuz. Silahınız dışında kullanabildiğiniz üç güçlendiriciniz var. Sadece tek oyunculu mod var. Düşmanları temizleyerek ilerliyor, gezegenler arası tehlikeli yolculuklar yapıyorsunuz. Her oynayışınızda coin geliyor. Coin’lerinizle yeni çılgın araçlar ve güçlendiricilerin kilidini açıyorsunuz.

Aero Attack: Retro Space Shooter Özellikleri