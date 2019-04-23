AFK Arena, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil rol yapma oyunu olarak dikkat çekiyor.

Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir oyun olan AFK Arena, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla kıyasıya mücadele edebileceğiniz oyundur. Zevkli zaman geçirebileceğiniz oyunda düşmanlarla kıyasıya savaşıyor ve galip gelmek için mücadele ediyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda farklı karakter grupları yer alıyor. Kaliteli görsellerle donatılmış olan oyunda farklı düşmanlarla da savaşıyorsunuz. Bol miktarda ödülle donatılmış olan oyunda farklı stratejiler de geliştirebiliyorsunuz. 6 farklı gruptan kahramanı toplamaya çalıştığınız oyunda renkli görseller de yer alıyor. Farklı turnuvalara da katılabileceğiniz oyunda dilediğiniz gibi oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Karakterlerinizi de güçlendirebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor.

AFK Arena oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.