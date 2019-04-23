İndir 226.00 MB
AFK Arena 1.15.09 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Oyunlar
  4. Rol Yapma
  5. AFK Arena - iOS için Rol Yapma Oyunu

AFK Arena

1.15.09
ios
AFK Arena
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
AFK Arena 1 - 1
AFK Arena 2 - 2
AFK Arena 3 - 3
AFK Arena 4 - 4
Murat İşçi
Murat İşçi -

Harika vakit sunan bir rol yapma oyunu

AFK Arena, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil rol yapma oyunu olarak dikkat çekiyor.

Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir oyun olan AFK Arena, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla kıyasıya mücadele edebileceğiniz oyundur. Zevkli zaman geçirebileceğiniz oyunda düşmanlarla kıyasıya savaşıyor ve galip gelmek için mücadele ediyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda farklı karakter grupları yer alıyor. Kaliteli görsellerle donatılmış olan oyunda farklı düşmanlarla da savaşıyorsunuz. Bol miktarda ödülle donatılmış olan oyunda farklı stratejiler de geliştirebiliyorsunuz. 6 farklı gruptan kahramanı toplamaya çalıştığınız oyunda renkli görseller de yer alıyor. Farklı turnuvalara da katılabileceğiniz oyunda dilediğiniz gibi oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Karakterlerinizi de güçlendirebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor.

AFK Arena oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

YORUMLAR