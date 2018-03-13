AfterFocus, iPhone için arka plan bulanıklaştırma uygulaması. iPhone 7 Plus öncesi modele sahip kullanıcılara yönelik, portre fotoğraflar için bokeh efekti verme uygulamaları arasıdan en iyisi diyebilirim. Kullanımı da kolay!

iPhone için arka plan bulanıklaştırma uygulamasına ne gerek var? diye sorabilirsiniz. iPhone 7 Plus ve sonraki modellerde çift arka kamera sayesinde ek bir uygulamaya ihtiyaç duymadan bokeh efekti uygulamak mümkün. Portre modu sayesinde de hiç uğraşmadan selfie çekimlerde bokeh efekti vermek mümkün oluyor. Lakin iPhone 7 Plus öncesi modele sahip hatrı sayılır iPhone kullanıcısı bulunmakta. AfterFocus, bu noktada yardımımıza koşuyor. Hem selfie fotoğraflarınız hem de arka kamerayla çektiğiniz manzara ve diğer fotoğraflarınız için arka plan bunalıklaştırma efekti vermenize yardımcı oluyor. Tabii ki Apple’ın kendi sistemi kadar pratik değil ancak profesyonellik gerektirecek kadar da zor değil. Tek yapmanız gereken; öne çıkarmak istediğiniz objeyi işaretlemek. Çizimi yaparken çok da özen göstermeniz gerekmiyor. AfterFocus, odak alanını otomatik olarak algılıyor. Bu da küçük ekranlı iPhone’larda kullanım kolaylığı demek.

Akıllı odak alanı seçimi, arka plan bulanıklaştırma efekti, filtre efekti, çift fotoğraf özellikleriyle gelen AfterFocus, yetenekli bir uygulama. Fiyatını sonuna kadar hak ediyor.