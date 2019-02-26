Bir milyondan fazla oyun sever tarafından tercih edilen Age of conquset IV, stratejik savaşları konu alan hikayeleriyle oldukça dikkat çekiyor.

Kaliteli görüntü grafikleri ve etkileyici ses efektleri ile güçlendirilmiş bu oyunda yapmanız gereken, onlarca farklı ülkeden birisini seçerek ordunun başına geçmektir. Farklı modları sayesinde ister çevrimiçi olarak farklı oyuncularla savaşlar yapabilir, isterseniz de robota karşı savaşabilirsiniz. Stratejik kararlar alarak sizi zorlayacağını düşündüğünüz ülkelerle ittifak kurabilir, size sorun yaratan güçsüz ülkelere de savaş ilan edebilirsiniz.

Çin hanedanlığı, Fransa, Japonya, Rusya, Roma İmparatorluğu ve daha birçok farklı ülkenin yer aldığı bu oyun ile stratejik savaşlar sizleri bekliyor. İstediğiniz bir ülkenin başına geçerek ordusunu komuta edebilir ve imparatorluğunuzu geniş bir alana yayabilirsiniz. Haritadan yardım alarak size uygun olan bölgeleri fethedebilir ve ganimet toplayabilirsiniz.

Android ve İOS işlemciye sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve ücretsiz olarak indirebileceğiniz Age of conquset IV, stratejik savaşların ön plana çıktığı eşsiz bir oyun olarak dikkat çekiyor.