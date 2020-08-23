Age of Dynasties: Medieval War

Age of Dynasties: Medieval Empires isimli bu destansı sıra tabanlı strateji oyununda krallığı fethetmek için hanedanınıza liderlik edin.

Muhteşem sultan, idareyi alın ve sizi azamete götürecek sorumluluk ve onurlara karşı kendinizi sınayın.

Her oyunda yeni içeriği keşfedin ve yeni zorluklarla yüzleşin: Bu Orta Çağ strateji oyununun 4 binden fazla turu ile saatlerce süren eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz.

Farklı krallar kalende tahta geçecek ve her birinin kendi erdem ve delilikleri olacak. Bazen delirmiş bir kralın, bazen bilge bir kralın rolünü oynarken kararlar vermeniz gerekecek.

Muhteşem bir kale inşa edin, ittifaklar kurun, danışmanlardan yardım alın ve hanedanlığınızın karşı gelinemez efendisi olun!