Farklı özelliklere ve silahlara sahip yüzlerce karakterin yer aldığı savaşçı kartlarından yararlanarak rakiplerinizle birebir mücadele edeceğiniz ve aksiyon dolu RPG savaşlarına katılacağınız Age of Ishtaria, kağıt oyunları kategorisinde yer alan ve 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir yapımdır.

Etkileyici grafikleri ve nefes kesen savaş senaryoları ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, farklı özellikler barındıran birbirinden güzel onlarca savaş kahramanından yararlanarak rakiplerinizi savaş arenasına gömmek ve ganimet kazanmaktır. Rakiplerinizle birebir savaşarak doğru zamanda doğru hamleleri yapmalı ve kullanacağınız savaşçı kartlarını karşı tarafın hamlelerine göre seçmelisiniz. Bu sayede en uygun savaşçıyı öne sürerek savaşı kazanabilir ve seviye atlayarak yeni karakterlerin kilidini açabilirsiniz. Ayrıca online savaşlar yaparak dünyanın çeşitli bölgelerindeki güçlü oyunculara karşı mücadele edebilir ve daha fazla ganimet toplayabilirsiniz.

Android ve iOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Age of Ishtaria, sürükleyici özelliğe sahip eğlenceli bir oyun olarak dikkat çekiyor.