Age of Myth Genesis, antik Roma savaşını temel alan stratejik bir mobil oyundur. Bir şehir lordu olacaksın ve şehrini güçlendirmek ve genişletmek için savaşmalısın ama asla yalnız kalma, müttefiklerini fethetmek istediğinde, gerçek zamanlı olarak savaşları birleştirmeye çağırabilirsin.

Maden kaynaklarını açarak veya harita edinerek kaynakları toplayın. Piyade, süvari, okçular ve rahip dahil olmak üzere 40'tan fazla askerin işe alınması ve eğitilmesini yönetin. Yeni askerler, meraklılar ve kaynaklar için binalar inşa et ve geliştir. Üretim, askeri, şehir savunma ve diğerlerinin yeteneklerini geliştirmek için araştırma teknolojisi oluştur.

Dünyanın her yerinden oyuncular tek bir sunucuda birlikte savaşabilir. Bir savaş strateji oyunu olarak, oyuncular güçlü bir düşman savunmak için birlikte saldırabilir. Müttefikler daha hızlı büyümek için birbirleriyle işbirliği yapmayı ihmal etme. Daha zengin ödüller ve kaynaklar için ittifak bölgenizi genişletin.