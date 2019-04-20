Bir milyondan fazla oyun sever tarafından tutkuyla oynanan ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Age of Z, zombilere karşı aksiyon dolu bir mücadele vereceğiniz eşsiz bir savaş oyundur.

Gerçekçi zombi ve savaşçı karakterleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, şehri istila eden zombileri tek tek öldürerek insanları bu beladan kurtarmak ve hayatta kalarak görevleri başarıyla tamamlamaktır. Güçlü bir ordu kurarak zombilere karşı mücadele etmeli ve şehri tekrar eski günlerine döndürmelisiniz. Ekip arkadaşlarınızla birlikte hareket ederek hata yapmadan savaş haritası üzerinde ilerlemeli ve karşınıza çıkan tüm zombileri öldürmelisiniz.

Oyun içerisinde onlarca korkunç zombi karakteri ve size bu savaşta eşlik edecek birçok özel eğitimli asker bulunmaktadır. Taramalı tüfekler, el bombaları, makineli silahlar ve daha onlarca savaş aleti yer almaktadır. Bu silahlardan istediğiniz kullanabilir ve zombilere karşı ölümcül bir mücadele verebilirsiniz.

Mobil platformda strateji oyunları arasında bulunan Age of Z, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir savaş oyundur.