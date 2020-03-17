Agent Legend

Dünya büyük düşmanlar tarafından işgal edildi. İnsanların yaşayabileceği bölgeler artık daha az. Bu dünyada senin gibi dövüşen birçok kahraman var: Çağrınıza cevap verecek kişileri bul ve tehlikeli düşmanları alt et.

Düşman arazisinin derinlerindeki gizli savaş görevlerini tamamlamak için ölümcül saldırı pusucu silahlarıyla, saldırı tüfekleriyle, makineli tüfeklerle ve en son askeri donanımla yola çık.

Oyunda her zaman yeni zorluklarla karşılaşacaksın. Seviyenizi arttırmak ve en iyinin en iyisine karşı yarışacağınız yeni yerlere erişmek için farklı düşmanları temizleyin. Hedefi vurmak ve silahı hareket ettirmek için parmağınızı kaydırın. Silahlarınızı ve keskin nişancınızı geliştirmek için para toplayın.

Pişmanlığa yer yok, görevini yap ve öldürmek için ateş et.