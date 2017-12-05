Agoda uygulaması otel rezervasyonlarınızda en ucuz fiyatları iOS cihazlarınızdan sizlere sunuyor.

Tatil planı yaparken ince eleyip sık dokumanız gereken konulardan biri de konaklayacağınız yer olmalı. Otel, hostel veya pansiyon gibi tesislerin fiyatları ve müşteri memnuniyeti için fazlasıyla araştırma yapmanız gerekebiliyor. Bunları ve daha fazlasını sizlere sunan Agoda uygulaması, yaklaşık 1.5 milyon konaklama tesisini ve detaylarını bünyesinde barındırıyor. Tesislerin yüksek çözünürlüklü fotoğrafları, haritadaki konumları ve misafir yorumlarını da sizlere sunan uygulamada daha birçok arama kriterini de kendiniz seçebiliyorsunuz.