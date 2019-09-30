Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız Ailment, türlü engeller ve tuzakların yer aldığı zorlu parkurlarda ilerleyerek güçlü askerlere karşı mücadele edeceğiniz benzersiz bir oyundur.

Bir kurtarma görevi sırasında yaralanan ve bilincini kaybeden karakterin başından geçen aksiyon dolu mücadelelerin konu aldığı bu oyunda yapmanız gereken tek şey, onlarca ölümcül silah arasında dilediğinizi seçerek uzay gemisinde yer alan tüm düşmanları öldürmek ve görevi tamamlamaktır. Tuzağa düşmeden hızla ilerlemeli ve engelleri aşarak karşınıza çıkan uzaylıları etkisiz hale getirmelisiniz. Acımasız ölüm sahnelerine ve aksiyon dolu olaylara şahit olacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda alev püskürten silahlar, ışın kılıçları, roket atarlar, çeşitli bombalama mekanizmaları ve daha yüzlerce savaş aleti yer almaktadır. Ayrıca parkurlarda yarışırken kullanabileceğiniz farklı karakterler ve kostümler bulunmaktadır.

Mobil platformda aksiyon oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak oyuncuların hizmetine sunulan Ailment, macera ve aksiyona doyacağınız eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.