Oldukça geniş bir kitleye hitap eden ve her geçen gün daha fazla oyuncu tarafından tercih edilen Air Penguin Origin, sevimli penguen karakterleri ile zorlu parkurlarda yarışabileceğiniz kaliteli bir oyundur.

Şirin tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, tuzakların ve engellerin bulunduğu parkurlarda dikkatli bir şekilde ilerlemek ve olabildiğince balık toplamaktır. Oyun iki farklı kontrol mekanizmasına sahiptir. İster ekrandaki yön oklarına dokunarak, isterseniz de telefonu sağa ve sola eğdirerek oynayabilirsiniz. Köpek balıklarının ve çeşitli tuzakların yer aldığı zorlu parkurlar sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde birbirinden zorlu onlarca bölüm ve parkur yer almaktadır. Pengueni yönlendirerek buz üstünde hızla ilerlemeli ve engellere takılmadan balıkları toplamalısınız. Ayrıca bazı bölümlerde bir kaplumbağanın sırtına binerek suda ilerlemeniz ve köpek balıklarından kaçarak parkuru tamamlamanız gerekecek. Sürükleyici özelliği ile sizde sıkılmadan oynayabilir ve eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz.

Android ve İOS işlemciye sahip tüm cihazlardan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Air Penguin Origin, eğlenceye doyabileceğiniz eşsiz bir oyundur.