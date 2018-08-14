AIRLINE COMMANDER, kendi havayolu şirketinizi kurup yönetme izni de veren uçak simülasyonu oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir ve iPhone’da iPad’de de keyifli oynanış veren uçak simülatör oyununu detaylı oynanış sevenlere özellikle tavsiye ederim.

Pilot lisansını alarak başladığınız oyuna zorlu uçuşlarla devam ediyorsunuz. Modelleme harikası uçaklar ve havalimanları, gerçekçi uçak kontrolü, dinamik hava, karada ve havada havayolu şirketleriyle gerçek zamanlı hava trafiği, gerçekçi SID/STAR kalkış ve iniş prosedürleri, arıza ve acil durumlarda uçuş ve daha saymakla bitiremeceğim detayla dolu bir uçak simülatör oyunu Airline Commander. Oldukça detaylı tasarlanmış, tam bir uçuş simülasyon oyunu diyebilirim. Grafikleri de oldukça başarılı. Tek eksiği olarak serbest uçuş modunun olmaması diyebilirim. Oradan oraya uçuşlarda görevleri yerine getirmek zorundasınız.