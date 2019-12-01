Hem Android hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve bağımlısı olacağınız Airline Manager 3, kendi havayolu şirketinizi kurarak sayısız uçak satın alabileceğiniz ve uluslar arası ulaşım hizmeti vererek para kazanabileceğiniz benzersiz bir oyundur.

İstatistiki verilerden ve görsellerden oluşan basit grafikleri ile zorlanmadan oynayabileceğiniz bu oyunda yapmanız gereken tek şey, hayalinizdeki havayolu şirketini kurarak sayısız uçakla yolculara hizmet vermek ve şirketinizi geliştirerek daha fazla müşteriye hizmet vermektir.

Stratejik kararlar alarak şirketin ayakta kalmasını sağlayabilir ve görevleri tamamlayarak uçaklarınızı yolcularla doldurabilirsiniz. Seviye atlayarak farklı modelde uçaklar satın alabilir ve müşterilerinize daha kaliteli bir hizmet sunabilirsiniz.

Oyunda şirketinizin bünyesinde çalıştırabileceğiniz yüzlerce farklı modele sahip uçak ve ulaşım hizmetlerinde yararlanabileceğiniz 4000’den fazla gerçek havaalanı yer almaktadır. Uçaklarınızı olabildiğince fazla müşteriyle doldurarak karınızı artırabilir ve şirketinizi büyütebilirsiniz.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren Airline Manager 3, 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan sürükleyici bir oyundur.