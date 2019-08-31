Playrion imzası ile geliştirilen Airlines Manager ile mobil platformda eğlenceli bir simülasyon oyunu oynayacağız.

2 farklı oyun modunun yer aldığı mobil simülasyon oyununda 130 farklı uçak yer alacak. 2600 farklı havaalanının da yer aldığı yapımda oyuncular seferler düzenleyecek, bir havayolu şirketinin CEO’su olarak görev yapacaklar.

Android ve İOS olmak üzere iki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan yapım Google Play üzerinde oyuncular tarafından da 4.3 olarak değerlendirildi. Oyunculara rengarenk bir oynanış atmosferi sunan yapım, internet bağlantısı ile de oynanabilmektedir.

Oyun zengin ve keyifli bir oynanış ile her kesimden oyuncuya hitap etmeye devam ediyor.