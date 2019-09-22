İlk oyunu ile başarıyı elde eden Airport Scanner, ikinci sürümü ile de yüz binlerce oyuncu tarafından oynanmaya başlandı.

Airport Scanner ile oyuncuların epey beğenisini kazanan Kedlin Company LLC, Airport Scanner 2 ile de beklentileri karşılamaya devam ediyor. 3D güzel grafiklerin yer aldığı yapımda birbirinden farklı misyonları deneyimleyecek ve tamamlamaya çalışacağız.

ABD genelimde 50 farklı havaalanında 100’den fazla misyonu tamamlamaya çalışacak, havaalanının güvenliğinden sorumlu olacağız. Müşterilerin çanta ve valizlerini kontrol edeceğimiz oyun da 100’den farklı nadir eşya da yer alacak.

Kuralların, düzenlemelerin ve başarılı içeriklerin yer aldığı oyunda görsel efektler de oldukça başarılı bir şekilde yer alıyor. Tamamen ücretsiz olarak iki farklı platformda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Airport Scanner 2 kitlesini hızlı bir şekilde artırdı.