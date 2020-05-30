Tradegame Lab Inc tarafından geliştirilen ve günümüze kadar milyonlarca oyuncuya ulaşan AirTycoon serisi 5’nci sürümü ile oyuncuların beğenisini kazanmaya çalışıyor.

Günümüzdeki en gerçekçi ve en detaylı havayolu yönetim simülasyonu olarak karşımıza çıkan AirTycoon 5, hem Android platformunda hem de iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak lansmana çıktı.

Simülasyon oyunu olarak lansmana çıkan yapımda oyuncular kendi şirketlerini kurarak, dünyanın dört bir yanındaki havayollarını yönetecek, farklı uçaklar ile seferler yapacaklar.

İtalya ve Mısır gibi ülkelerinde yer aldığı yapım içerisinde oyuncular 3D grafikler eşliğinde oyunculara detaylı bir havayolu yönetim deneyimi sunan yapım rengarenk içeriklerinin yanı sıra basit arayüzü ile oyuncuları tatmin etti.

Henüz incelemelerde tam puan almayı başaramayan yapım, 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.