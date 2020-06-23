2019 yılında oynaması ücretsiz olarak Android ve iOS platformunda yayınlanan Alabama Bones hikâye tabanlı bir klasik oyun olarak yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

Keşfedilmemiş ve unutulmuş onlarca farklı seviyeye sahip olan tapınakları keşfetmeye çalışacağımız yapım da bizleri hikâye tabanlı bir ilerleme sistemi bekliyor olacak.

Seviyeler arasında sırasıyla yolculuk yapacak, her seviyede farklı bir tapınağı keşfederek yolumuza ilerlemeye çalışacağız.

Gizemli mağaralar arasında da dolaşacağımız oyun da bize yardımcı olarak herhangi kimse olmayacak. Yapım içerisinde tek başımıza seviyeleri aşarak zindanları ve mağaraları keşfetme fırsatı bulacağız.

Piksel grafikler ve basit kontroller eşliğinde oynanabilen yapım 10 binden fazla oyuncuyu elinde bulundurmaya devam ediyor.