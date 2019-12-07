Alfemo Designer uygulamasında, beğendiğiniz mobilyaları farklı alternatiflerle evinize sanal olarak yerleştirebilirsiniz.
Evinizdeki mobilyaları değiştirmeyi düşünüyorsanız ve beğendiğiniz mobilyaların evinizde nasıl görüneceğini deneyimlemek istiyorsanız, Alfemo Designer uygulamasını iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.
Evinizdeki mobilyalarda değişiklik yapmaya karar verdiyseniz ya da yeni bir eve taşınacaksanız, Alfemo Designer uygulaması ile mobilya seçimlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Yatak odası, yemek odası, koltuk takımları ve köşe takımları gibi birçok kategoride yüzlerce çeşit ürünü sizlere sunan Alfemo Designer uygulamasında, bu ürünlerin farklı renklerini görüntüleyebileceğiniz gibi fiyat bilgisine ve videolarına da ulaşabilirsiniz.
Evinizin ilgili odasının ölçülerini girdikten sonra beğendiğiniz mobilyaları dilediğiniz gibi yerleştirebileceğiniz Alfemo Designer uygulamasında, 2D ve 3D görüntüleme seçeneklerini kullanabilirsiniz. Odayı her açıdan görüntüleyebileceğiniz Alfemo Designer uygulamasında perspektif görünüşü de inceleyebiliyorsunuz. Eğer siz de beğendiğiniz mobilyaları satın almadan önce evinizde görmek istiyorsanız, Alfemo Designer uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.