Evinizdeki mobilyaları değiştirmeyi düşünüyorsanız ve beğendiğiniz mobilyaların evinizde nasıl görüneceğini deneyimlemek istiyorsanız, Alfemo Designer uygulamasını iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Evinizdeki mobilyalarda değişiklik yapmaya karar verdiyseniz ya da yeni bir eve taşınacaksanız, Alfemo Designer uygulaması ile mobilya seçimlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Yatak odası, yemek odası, koltuk takımları ve köşe takımları gibi birçok kategoride yüzlerce çeşit ürünü sizlere sunan Alfemo Designer uygulamasında, bu ürünlerin farklı renklerini görüntüleyebileceğiniz gibi fiyat bilgisine ve videolarına da ulaşabilirsiniz.