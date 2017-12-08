iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Alia Bhatt: Star Life mobil oyunu, genç ve tecrübesiz bir oyuncuyken ünlü Hint oyuncu Alia Bhatt’in hayatınıza girmesiyle hızla bir yıldız olma yolunda ilerleyeceğiniz sıra dışı bir macera oyunudur.

Alia Bhatt: Star Life mobil oyunu içerdiği gerçekçi diyaloglar ve olay akışıyla bir hayat simülasyonu özeliği taşıyor. Oyunda başlangıçta genç ve tecrübesiz bir oyuncuyken, ünlü Hint oyuncu Alia Bhatt’ın en iyi arkadaşınız olmasıyla şansınız dönecek ve şöhret basamaklarını hızla tırmanacaksınız.

Dünyaca ünlü bir yıldız ve moda ikonu olma yolunda Alia Bhatt size rehberlik edecek. Onun desteğiyle daha az hata yapacak ve Bhatt’ın kanatları altında daha güvende olacaksınız. Ancak artık ünlü bir süper yıldız olduktan sonra çok dikkatli olmalısınız. Bhatt size desteğini yine sürdürecek ancak artık kendi ekibinizi de kurmalısınız. Ayağınızı kaydırmak isteyen çok hasmınız olacağını belirtelim.

İyi bir moda tasarımcısıyla en klas etkinliklere bir yıldız gibi damga vurun. Profesyonel basın sözcüleriyle ve menajerlerle de demeçlerinizi doğru vermeniz sağlanacak. Hindistan ve dünya çapında bir yıldız hayatı yaşayacağınız Alia Bhatt: Star Life mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilirsiniz.