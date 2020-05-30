Birbirinden farklı aksiyon oyunlarının sahibi olan Hummingbird Mobile Games şu sıralar Alien Zone Plus ile oyuncuların beğenisini kazanmaya çalışıyor.

Dünyanın farklı noktalarından 1 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapan Alien Zone Plus’da oyuncular bir yandan veba hastalığı ile boğuşan bir şehir ve uzaylılar tarafından istila tehlikesi yaşayan bir istasyonun kurtarıcısı olacaklar.

Birbirinden farklı seviyelerin yer aldığı oyunda farklı düşman modelleri de yer alıyor. Oyuncular silah modelleri ile düşmanlara karşı savaşacak, bir yandan hayatta kalmaya diğer yandan da insanları kurtarmaya çalışacaklar.

Karanlık atmosferi ile oyunculara 22 farklı sahne sunan geliştirici ekip, 3D grafik açıları ile aksiyon dolu anları da beraberinde getiriyor.

Yapım mobil aksiyon oyunları arasında yer alıyor.