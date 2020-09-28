Alight Motion, iPhone ve iPad’ler için profesyonel kalitede animasyon, hareketli görseller, görsel efektler, video düzenleme, video birleştirme ve daha fazlasını sunan ilk profesyonel grafik uygulamasıdır.

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Alight Motion uygulaması ile neler yapabilirsiniz?

Birden çok görsel, video ve ses katmanı ekleyip düzenleme yapabilirsiniz.

Telefon ve tabletinizdeki vektör grafikleri de ekleyip düzenleyebilirsiniz.

Görsel efektler ekleyip renk ayarı yapabilirsiniz.

Tüm ayarlarda anahtar çerçeve animasyonu oluşturabilirsiniz.

Hız tabanlı hareket bulanıklığı uygulayabilirsiniz.

MP4 video veya GIF animasyon olarak dışa aktarabilirsiniz.

Düz renk ve gradyan olmak üzere iki farklı dolgu efekti uygulayabilirsiniz.

Kenarlık ve gölge efektleri ekleyebilirsiniz.

Katmanları gruplayarak çalışabilirsiniz.

Sonraki projelerinizde yeniden kullanmak üzere favori öğelerinizi saklayabilirsiniz.

App Store'da fotoğraf ve video kategorisinde ilk 100'de yer alan animasyon ve video düzenleme programı Alight Motion, ücretsiz olarak temel özellikleri sunuyor. Filigranı kaldırmak ve premium özellikleri kullanmak için ücretli üyeliğe geçmeniz gerekiyor.