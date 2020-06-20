Birbirinden farklı araçlara ev sahipliği yapan All Terrain: Hill Trials oyunculara benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor.

Onlarca farklı aracı bünyesinde bulunduran yapım mobil platformda yarış oyunu olarak lansmana çıktı. Günümüzde hem Android hem de iOS platformunda ücretsiz olarak oynanmaya devam edilen yapım hem ülkemizde hem de dünyada 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Yaz ve kış temalı bir oynanışa sahip olan yapımda oyuncular farklı araçları seçebilecek, seçtikleri araçların performanslarını yükselterek daha hızlı ve güçlü bir konuma getirebilecekler.

Oyun içerisinde herhangi bir rakip yer almazken oyuncular engellere takılmadan yapım içerisinde ilerleyebilmeye çalışacaklar. Bazen yokuşları tırmanacak, bazen araçlarının yakıtı bitecek, bazen de sürat yüzünden takla atarak yarış dışı kalacaklar.

Oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapım düzenli olarak içeriklerini yenilemeye devam ediyor.