Hem Android hem de iOS işletim sistemlerine sahip cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve sürükleyici savaş senaryosu ile bağımlısı olacağınız Alliance at war, kendi ülkenizi inşa ederek rakiplerinizle ganimet savaşları yapacağınız ve efsanevi savaş kahramanlarını kullanarak tüm dünyaya hakim olacağınız benzersiz bir oyundur.

Çarpıcı grafik tasarımı ve aksiyon dolu savaş sahneleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim kazandıran bu oyunda amaç, farklı özellikler ve savaş aletleriyle donatılmış yüzlerce askeri birliği yöneterek çevrenizdeki ülkelere savaş açmak ve onları vergiye bağlamaktır. Yeni yerler keşfederek imparatorluğunuzun sınırlarını genişletebilir ve seviye atlayarak çeşitli ödüller kazanabilirsiniz. Oyunu çevrimiçi platformda birçok güçlü oyuncuya karşı oynayabilir ve ekstra ödüller kazanabilirsiniz.

Oyun içerisinde yer alan okçu birlikleri, büyücüler, kılıç şövalyeleri ve daha onlarca farklı savaşçıyı eğiterek ordunuzu güçlendirebilir ve ganimet savaşlarını kazanarak bağımsızlığınızı ilan edebilirsiniz. Strateji oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Alliance at war ile sizde dilediğiniz orduyu kurarak nefes kesen savaşlara katılabilir ve aksiyona doyabilirsiniz.