Alluris, birbirine bağlı bir dünyayı sadece sola veya sağa kaydırarak keşfedeceğiniz kendine özgü bir macera oyunudur! Zindanlarda yağma, depoları çalma, kırık arabaları onarmak, bir sıçanla evlenmek; Bu oyunda herkes için bir şey bılunuyor.

Harika bir yolculuğa çıkın, gizemli nesneler bulun ve Dred'e meydan okuyup şehri kurtarmak için becerilerinizi geliştirin. Yolculuğa Alluris dışındaki yollarda başlayın. Amacınız şeytani bir baronla savaşmak ve onu yenmek için kahramanınızı güçlendirmektir. Verilen karara bağlı olarak kartları sola ve sağa sürükleyin. Basit kontrol sistemine rağmen, durumun nasıl çözüleceğine ilişkin kararlar zor olabilir.

Güç elde etmek için beyninizi ve aklınızı kullanın. Oyun kartlarında verilen görevleri tamamlayın, doğru yolu bulun ve altınla zenginleştirip değerli deneyimler elde edin.