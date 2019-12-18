ALTER EGO oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir macera oyunudur.

Kişiliğini analiz etmek isteyenler burda mı? Edebiyat felsefe veya psikolojiyle ilgilenenlerin keyifle oynayacağını düşündüğüm bu oyunda kendinizin bile bilmediği yönlerinizi öğrenebilirsiniz. Merak ettiğiniz herşey bu oyunda. Gizemli bir maceranın parçası olmaya hazırlanın. Çok eğleneceksiniz.

Sürekli benliğinizi mi sorguluyorsunuz? "Ben kimim?" mi diyorsunuz? Kimlik problemleri yaşayanlar için birebir bir oyun. Hikayede ilerlemek ve kişilik sınavlarına girmek için topladığınız EGO' yu kullanın.

Kendinizi yeni bir ışık altında görmek için öğrendiklerinizi oyunda kullanın. Final yaptığınız seçimlere göre sonuçlanıyor. Bu nedenle çok dikkatli olmalısınız. Yorumunuz oyundaki dünyanın doğasını değiştiriyor. En doğru seçimi yaptığınıza emin olun.

Siz de merak ettiğiniz şeyleri öğrenmek istiyorsanız hiç durmayın. Hemen oyunu indirip oynamaya başlayın. Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.