Retro grafik açılarına sahip olan oyunlardan bir tanesi olan Altered Beast Classic SEGA imzası ile yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

Geçtiğimiz yıldan bu yana herhangi bir güncelleme almayan ve günümüzde hem Android hem de iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak oynanmaya devam edilen Altered Beast Classic aksiyon oyunları arasında yer alıyor.

Oyuncuları Retro grafikler ile birbirinden farklı düşmanların karşısına çıkaran yapım ilerleme sistemine sahip. Oyuncular yapım içerisinde ilerledikçe farklı düşmanlar ile karşı karşıya geliyor ve onları etkisiz hale getirerek ilerlemeye çalışıyorlar.

Oynaması ücretsiz olarak oynanabilen yapım internet bağlantısına da ihtiyaç duymamaktadır. Oyuncular hikâye teması eşliğinde yapım içerisinde aksiyon dolu anlar yaşayabilirler.

Yıllar önce lansmana çıkan Altered Beast Classic günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.