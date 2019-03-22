AMAZE!, basit görselli ve çizgi film stili mobil oyunlarıyla bildiğimiz Crazy Labs by TabTale’in olmasıyla mobil platformda dikkat çeken boyama bulmaca oyunu. iOS için de ücretsiz indirilmeye açılan oyunda labirentlere girip çılgınca boyama yapıyorsunuz. Canınız sıkıldığında, işte/okulda mola verdiğinizde, toplu taşımada açıp oynayabileceğiniz türde zaman geçirmek için birebir bir mobil oyun.

Kaydırmaya dayalı tek dokunuş kontrol sistemiyle iPad’de de iPhone’da da rahat oynanış sunan AMAZE!, boyama bulmaca oyunları arasında. Sadece tek oyunculu mod içeren diğer bir deyişle kimseyle yarışa girmeden keyifle, sakince oynayacağınız oyunda bölümleri geçmek için yapmanız gereken şey; topu kaydırarak labirenti kendi renginize boyamak. Hiçbir kısıtlama yok. Boyadığınız yerlerden istediğiniz kadar tekrardan geçebilir, dilediğiniz hamle ve sürede bölümü tamamlayabilirsiniz. Oyunun geliştiricisi "Her biri kareye boyamak için süper stratejik düşünmek zorundasınız" notunu düşse de oyun fazlasıyla kolay. Binlerce bölüm mevcut. Dolayısıyla sıkıldığınız anda bırakıp istediğiniz vakit kaldığınız yerden devam edebileceğiniz tarzda mobil oyunlardan.