Amazon Go, marketten alışveriş yapanlar için yeni bir dönemi başlatan eşsiz bir uygulama. Türkiye’de de oldukça popüler olan e-ticaret sitesi Amazon’dan farklı olarak fiziksel olarak bulunduğunuz markette alışveriş yaparken sıra beklemekle, kasayla uğraşmıyorsunuz. "Satın al - çık” üzerine kurulu, dünyanın en gelişmiş alışveriş teknolojisi ile tanışmaya hazırlanın.

Amazon’un dünyanın en gelişmiş alışveriş teknolojisi olarak tanıttığı Amazon Go, uzunca bir süre Türkiye’de göremeyeceğimiz bir sistemle işliyor. Şu anda Seattle’daki insanların deneyebildiği yeni nesil alışveriş sistemi ile kasiyerin önünde oluşan uzunca kuyruğu beklemek, kasiyerin işlem yapmasını beklemek, sonrasında da ürünleri poşete koymakla uğraşmıyorsunuz. Bunun yerine iPhone’unuza indirdiğiniz Amazon Go uygulamasını açıyorsunuz. Mağazasının girişindeki turnukiye okutarak geçiş yapıyorsunuz. Sonrasında klasik alışverişinizi yapıyorsunuz. Ürünleri rafdan alırken veya rafa geri koyarken Just Walk Out Shopping adında bir teknoloji devreye giriyor. Bu teknoloji sayesinde sepetinize attığınız ürünler tespit ediliyor. Alışverişinizi tamamladığınızda ücret ödemeden marketten çıkıyorsunuz. Hemen ardından fişiniz kesiliyor ve Amazon hesabınızda aldığınız ürünler fiyatıyla birlikte listeleniyor. Kısacası ürünleri marketten alıp ödemesini marketten çıktığınızda yapıyorsunuz.

Zaman kazandıran harika bir sistem olan Amazon Go’da her gün tüketilen yiyecek ve içeceklerden şeflerce çalışanlara özel hazırlanmış hazır kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerine her şeyi bulabiliyorsunuz. Alışkanlıkları değiştiren bu sistemin şu an için sadece Seattle’da uygulanabilir olduğunu hatırlamak gerek.