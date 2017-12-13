AMD Link uygulaması bilgisayarınız ile eşleştirerek kullandığınız, oyun performansı verilerinizi takip etmenize, mobil cihazınız aracılığıyla bilgisayarınızda oyun videosu kaydetme ve oyun yayımı yapma işlerini başlatmanıza yardımcı olan bir uygulama.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir uygulama olan AMD Link, bilgisayarınızda AMD ekran kartına sahipseniz bir QR kod veya 6 haneli bir şifre aracılığıyla bilgisayarınızı ve mobil cihazınızı eşleştiriyor. Sonrasında ise AMD Link'in sunduğu kullanışlı özelliklerden faydalanabiliyorsunuz. AMD Link'in 5 önemli özelliği bulunmakta:

- Radeon ReLive sekmesi altından oyun videosu kaydını veya oyun yayınını telefon veya tabletiniz üzerinden başlatma.

- Bilgisayarınızda çalışan oyunların performans verilerini (FPS sayacı, RAM kullanımı, işlemci ve ekran kartı kullanımı) görüntüleme

- AMD ile ilgili haberlere erişerek bildirimler alma

- AMD ürünleri hakkında detaylı bilgilere erişebilme

- Uygulama ayarlarından bağlanılan cihazları görüntüleyip yönetme, yeni cihazlara bağlanma, profiller oluşturma