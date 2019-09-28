Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde farklı platformlarda oyun tutkunlarının hizmetine sunulan Amigo Pancho, uçan balonlardan tutunarak havada süzülen bir karakteri kontrol edebileceğiniz ve zorlu parkurlarda yarışarak puan toplayabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Renkli grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara benzersiz bir deneyi yaşatan bu oyunda asıl amaç, balonlara tutunmuş komik görünümlü karakterinizi kontrol ederek engellerin arasından süzülerek ilerlemek ve hedefe ulaşarak farklı bölümlerin kilidini açmaktır. Birbirinden zorlu engellerle ve sinsice hazırlanmış tuzaklarla dolu parkurlarda dikkatlice ilerleyerek yukarı doğru çıkmalı ve balonları patlatmadan bölümü sonlandırmalısınız. Sürükleyici ve macera dolu bölümleri ile bağımlısı olacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde TEXSAS, Tibet, Sibirya, Afganistan, Peru ve daha onlarca güzel mekanda yarışarak zorlu parkurlarda mücadele edebilirsiniz. Dikenli toplar, bir anda kapanan kıskaçlar, yarasalar ve daha birçok tehlikeli tuzaklara karşı temkinli olmalısınız.

Bulmaca oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Amigo Pancho, ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.