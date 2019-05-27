Mobil platformda aksiyon oyunları kategorisinde yer alan ve milyonlarca oyun sever tarafından keyifle oynanan Among Us, hareket halindeki bir uzay gemisi içinde macera dolu anlar geçirebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, birkaç farklı karakterin yer aldığı hareket halindeki bir uzay gemisinde dolaşarak katilin izini sürmek ve şüpheli karakterleri tespit ederek görevleri tamamlamaktır. Online özelliği sayesinde arkadaşlarınız ve dünyanın farklı yerlerindeki güçlü rakiplere karşı mücadele edebilirsiniz. Geminin bölümlerinde gezerek katilin peşinden gidebilir ve sinsice yaklaşarak kendinizi açığa çıkartmadan görevleri yerine getirebilirsiniz. Katili bulabilmek için kurnazca yaklaşmalı ve onu etkisiz hale getirerek mürettebattaki diğer çalışanların hayatlarını kurtarmalısınız. Sürükleyici bölümleri ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayacağınız aksiyon dolu bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Among Us, ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.