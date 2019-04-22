Anadolu AÖS Çıkmış Sorular uygulamasını indirerek Açık Öğretim geçmiş yıllarda çıkmış vize ve final sorularına hızlıca ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim sınavına hazırlanan her öğrencinin mutlaka indirmesi gereken mobil uygulama olduğunu düşünüyorum. Program, dönem ve ders hiyerarşisini kullanarak veyahut Ders Adı ile Arama başlılarından arama yaparak dilediğiniz dersin sınav sorularına anında ulaşıp hazırlanmaya başlayabilirsiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından geliştirilen Anadolu AÖS Çıkmış Sorular uygulamasında karışık olarak çoktan seçmeli sorular yer alıyor ve vize veya final seçeneği bulunuyor. Seçtiğiniz dersin geçmiş vize ve final sorularını çözerek sınava kolayca hazırlıyorsunuz. Tek tek tüm sorulara verdiğiniz cevapları görüntüleyip hangi soruları doğru ve yanlış cevapladığınızı inceleyebilirsiniz. Bilemediğiniz soruların yanıtlarını hazıya kazımak için favoriler listesi hazırlayabilirsiniz.

Anadolu AÖS Çıkmış Sorular Uygulaması Özellikleri