Anadolubank Mobil uygulaması, iOS işletim sistemli cihazlarınızdan birçok bankacılık işlemini sizlere sunuyor.

Mobil bankacılık uygulaması olan Anadolubank Mobil, şube ve ATM’lerden gerçekleştirilebilen birçok işlemi dilediğiniz yerden halledebilmenizi sağlıyor. Oldukça basit ve modern bir arayüz sunan ve karmaşıklığa son veren Anadolubank Mobil uygulamasında, havale ve EFT işlemlerinizi birkaç tıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, kredi ve banka kartlarınızı da uygulama üzerinden görüntüleyebilir ve işlem yapabilirsiniz.

Fatura ödeme, kredi borcu görüntüleme ve ödeme işlemlerinin yanında detaylı hesap hareketlerinizi de görüntüleyebileceğiniz Anadolubank Mobil uygulamasında, kurumsal müşteriler de birçok işlemi kolayca gerçekleştirebiliyorlar. Eğer siz de Anadolubank müşterisiyseniz Anadolubank Mobil uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri