Göz kamaştıran tasarımlarıyla kendilerine hayran bırakan birbirinden güzel onlarca savaş meleğini yöneterek aksiyon dolu anlara şahit olacağınız ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız Angel Legion, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncuların hizmetine sunulan kaliteli bir yapımdır.

Etkileyici grafikleri ve sürükleyici senaryosu ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, kendilerine has özellikleri ve ölümcül savaş aletleriyle düşmanlarınızın korkulu rüyası olan savaş meleklerinizi yöneterek macera dolu bir serüvene atılmak ve galaksi savaşların katılarak aksiyona doymaktır. Yeni yıldızlar keşfederek fetihler yapmalı ve ganimet toplayarak meleklerinizin özelliklerini artırmalısınız.

Oyunda birbirinden güzel onlarca savaş meleği ve meleklerinize giydirebileceğiniz göz kamaştıran sayısız kostüm bulunmaktadır. Ayrıca ölümcül birçok silah ve savaş aleti yer almaktadır. Galaksideki tüm yıldızları fethederek aksiyon dolu bir yolculuktan geçecek ve sürükleyici bir senaryoda rol alacaksınız.

Rol oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Angel Legion, oldukça geniş bir oyuncu grubu tarafından tercih edilen eşsiz bir oyundur.