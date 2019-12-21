Hayvanların kullanacağı dev bir kaplıca tesisi inşa ederek para kazanabileceğiniz ve hayvanlara her türlü hizmeti vererek onların rahat ettirmek için çaba göstereceğiniz Animal Hot Springs, mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan ve 1 milyondan fazla oyun sever tarafından tercih edilen sıra dışı bir oyundur.

Basit ama eğlendirici grafikleri ve ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, minik sevimli hayvanlar için büyük bir kaplıca yaparak hayvanların sıcak su banyosu yapmalarını sağlamak ve görevleri tamamlayarak kaplıca tesisinizi genişletmektir.

Sürükleyici özelliği ve farklı konusu ile sıkılmadan oynayacağınız bağımlılık yapıcı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde birbirinden sevimli yüzlerce kedi, köpek, tavuk, horoz, tavşan, sincap ve daha onlarca hayvan yer almaktadır. Tüm bu hayvanların sıcak kaplıca havuzlarında keyifli bir banyo yapmaları için hizmet vermeli ve para kazanarak kaplıcanızı büyütmelisiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Animal Hot Springs, ücretsiz oyunlar arasında yer almaktadır.