Birbirinden sevimli birçok yaratığın ve onlarca farklı meyve ağacının yer aldığı dev bir çiftliği yöneterek çeşitli görevler üstleneceğiniz Animal Village Rescue, mobil platformda klasik oyun kategorisinde kendisine yer bulan ve 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan eğlenceli bir oyundur.

Canlı grafikleri ve eğlenceli müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, çiftlikte yaşayan bütün hayvanların ve meyve ağaçlarının bakımını üstlenerek çiftlikteki düzeni korumak ve zorlu görevleri yerine getirerek yeni hayvan karakterlerinin kilidini açmaktır. Hayvanlarınızın sevdiği yemekleri pişirerek onları memnun etmeli ve temizlenme gibi tüm ihtiyaçlarını gidermelisiniz. Ayrıca onlar için birbirinden güzel evler yapmalı ve rahat bir yaşam sürmelerini sağlamalısınız.

Oyunda tavşan, keçi, geyik, kedi, köpek, inek ve daha onlarca farklı hayvan türü bulunmaktadır. Ayrıca fındık, ceviz, muz ve daha birçok meyve ağacı yer almaktadır. Hayvanların ve ağaçların bakımını yaparak görevleri tamamlayabilir ve yolunuza devam edebilirisniz. Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz Animal Village Rescue ile sizde hayalinizdeki çiftliği kurabilir ve hayvanlarınızla eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.