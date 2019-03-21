Candy Grill imzası ile geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Animasters: Match3 PvP & RPG ile gerçek zamanlı bir rol dünyasına dahil olacağız.

Mobil rol oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oynanan Animasters: Match3 PvP & RPG ile gerçek zamanlı PvP savaşlarına dahil olacağız. Fantastik bir deneyimin bizleri beklediği oyunda 70’in üzerinde farklı savaşçı yer alıyor. Oyuncular oyun içerisinde kartları toplayarak güçlü bir ekip kurmaya çalışacak ve gerçek zamanlı olarak oyunculara karşı savaşacaklar.

Dünyanın farklı noktalarından oyuncuları yan yana getirecek olan yapım, iki farklı mobil platformda yayınlanması ile kitlesini de artırmaya devam ediyor. Dinamik yapısı, zengin içerikleri ve tempolu oynanışı ile oyuncuların beğenisini kazanan yapım ücretsiz olarak oynanmaya devam ediliyor.

İyi oyunlar dileriz.