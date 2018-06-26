Animaze!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici ve bağımlılık yapıcı bir bulmaca oyunu olarak dikkatimizi çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkatimizi çeken Animaze!, hayvanları dengeli bir şekilde bir arada tutmanız gereken bir oyundur. Becerilerinizi son derece iyi bir şekilde kullanmanız gereken oyunda eğlenceli vakit geçiriyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda renkli grafikler ve animasyonlar bulunuyor. Stratejik hamleler yaparak ilerlemeye çalıştığınız oyunda yüzlerce farklı zorlukta bölüm bulunuyor. Dikkatli bir şekilde oynamanız gereken Animaze!, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim.

Animaze! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.