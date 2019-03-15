Mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Ant Factory, karınca ordusuna liderlik yapabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici görüntü grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, işçi karıncalardan oluşan bir orduyu yönetmek ve farklı ürünlerin paketlemesini yaparak çeşitli bölgelere ürün sevk etmektir. 3 katlı bir fabrikada karıncaları çalıştırarak, her katında farklı ürün paketleyebilir ve kamyona yükleyerek görevleri tamamlayabilirsiniz. Otomatik bir düzenek yardımı ile kolilere yerleştirdiğiniz ürünler, bir asansör aracılığı ile yukarı taşınır ve kamyonlara yüklenir. Kamyon tamamen dolunca harekete geçer ve sevkiyattan sonra paranız hesabınıza yatmış olur.

Şeker, kek, pasta, hamburger, kamera, radyo, bilgisayar ve telefon gibi hem gıda, hem de teknolojik ürünlerin taşımacılığını yapabilirsiniz. Para kazandıkça seviye atlayabilir ve farklı ürünlerin kilidini açabilirsiniz. Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Ant Factory, stres atabileceğiniz ve eğlenceli anlar yaşayabileceğiniz eşsiz bir oyundur.