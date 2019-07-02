Aquaparkta yarışacağınız bu basit oyunda aquapark'ta karakterinizi kaydırın, en iyi yüzücü olun. Karakterini suya düşürmeden diğerlerini yenebilir misin? Bu neşeli ve renkli su kaydırağı oyun oynarken eğlenin. Su Parkı yarışında diğerlerini zorla ve rütbe atla.

Su kaydırağının sonuna gelene kadar yarış içerisinde birinciliğinizi sürdürün. Yarış sırasında diğer oyunculara çarpın ve bu renkli ve güneşli su kaydırağı oyununu oynarken eğlenin. aquapark.io oynamaya başladığınızda ve ilerlemeye devam ederken gerçekten bağımlılık yaratan ve zorlu bir oyun haline gelecek. Çılgın atlayışlar yap ve rakiplerine meydan oku.

Yarış sırasında diğer oyunculara çarpın, bu renkli ve güneşli su kaydırağı oyununu oynarken eğlenin. Karakterinizle su kaydırağı üzerinde yarışmak için sağa veya sola basılı tutun. Suya düşmeden diğerlerini yenebilir misin?