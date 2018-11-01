Macera başlıyor, hemen okçu ordusuna katıl. Dünya çapında 1 milyonu aşkın oyuncunun oynadığı Archer.io'da olağanüstü hedefleme becerilerini kullanmalısın. Köyleri kurtar. Herkesin ihtiyacı olan kahraman ol. Tek oyunculu modda bir dizi saldırı yap. Liderler sıralamasında yüksel.

İyi bir amaç için avcılık becerilerinizi kullanın. Köyleri kötü güçlerden ve evleri yerinden eden ejderhalardan kurtarın. Şu anda köylülerin ihtiyaç duyduğu kahraman ol. Köylülerin desteğini alın, altınları toplayın ve yayları, okları, kaskları, kalkanları ve zırhları yükseltmek için elmas bulun. Kendinizi ateşli düşmanlara karşı savunmak için sihirli öğeler alın.

Ne kadar dayanabileceğini görmek ister misin? Antrenman modunda sonsuz bir saldırıya meydan okuyun ve Liderler sıralamasında yükselin. Kolay kontroller ve bağımlılık yapıcı oyunda avcılığını göster ve insanların kahramanı ol.